Lavori stradali a Torre Angela: chiusa una corsia di marcia

Lavori stradali a Torre Angela dove è stata chiusa al traffico una corsia di via di Torrenova in direzione della via Prenestina. L'intervento, iniziato lo scorso 18 settembre, si protrarrà sino al 29 settembre 2017. In particolare l'interdizione, con l'istituzione di un senso unico alternato sulla corsia di marcia opposta, riguarda il tratto di via strada del VI Municipio delle Torri compreso fra via dei Centauri e la rotatoria di via Squinzano, nella fascia oraria 9:30 - 16:30.