Colle Mattia: "Il parcheggio alla stazione ferroviaria è un'opera strategica e fattibile"

La realizzazione del parcheggio alla stazione ferroviaria di Colle Mattia potrebbe essere più vicina. Nella mattina di mercoledì 1 marzo, il vice sindaco della Città metropolitana di Roma, Fabio Fucci, ha incontrato i cittadini del VI Municipio, all'incontro anche Giuseppe Agnini in rappresentanza del Municipio e in qualità di presidente della commissione Lavori Pubblici.

“Abbiamo ripreso in mano un progetto importante in una quadrante del territorio metropolitano che è area di snodo per i Comuni di Roma, Colonna, Frascati e Monte Compatri". ha dichiarato il vice sindaco Fucci. A questp ha aggiunto: "Un’opera che vogliamo rimettere in cantiere perché è vitale per questa zona metropolitana, investendo oltre 3 milioni di euro. Serve un accordo che metta assieme, Roma Capitale, investitori privati e Città metropolitana. Da parte nostra – ha precisato Fucci – siamo assolutamente disponibili, anche il Municipio è pronto a recepire tutte le richieste dei cittadini e la formulazione di un eventuale nuovo progetto, che i tecnici della Città metropolitana, presenti all’incontro, sono disponibili a modificare in tempi brevi".

Fucci ha poi concluso: "L’opera oltre ad essere funzionale ai cittadini, eviterebbe rallentamenti di traffico, la messa in sicurezza delle strade, che al momento sono luogo di parcheggio delle vetture che ostruiscono le vie di accesso e di fuga”.