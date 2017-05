Torre Angela: Garante infanzia Regione Lazio visita la onlus Casa Sant'Anna

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Il Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Regione Lazio Jacopo Marzetti ha fatto visita alle strutture di Casa Sant'Anna, una onlus che dal 2002 si occupa, tra le sue attività, di aiutare principalmente mamme gestanti e con bambini, vittime di violenze familiari o in fuga dalle guerre, in difficoltà economica o con malattie, ma anche famiglie in difficoltà. Durante la visita, Il Garante, accompagnato da Don Vittorio Bernardi, fondatore della onlus, si è recato a Casa Maria Luisa, una struttura residenziale destinata all'accoglienza di mamme gestanti e con bambini, nella quale viene fornito sostegno psicologico, legale e sanitario e successivamente a Casa S. Giovanni, dove è stato creato un laboratorio per insegnare alle mamme attività destinate al loro reinserimento sociale, come la lavorazione della creta, il riciclo dei materiali, la sartoria e dove i tanti volontari della struttura organizzano corsi di formazione per mamme e bambini. "Sono rimasto molto colpito - ha dichiarato l'Avv. Marzetti - da ciò che viene fatto da Casa S. Anna, tra l'altro in un territorio come la borgata romana di Torre Angela. E' necessario sostenere e incoraggiare l'idea che, oltre ad accogliere la persona che si trova in una situazione di difficoltà o disagio, occorra anche accompagnarla in un percorso di rinascita umana e sociale. Il mondo del volontariato ha una importanza fondamentale nella società odierna e queste associazioni costituiscono una rete di protezione sociale che non va abbandonata ma sostenuta con convinzione attraverso progetti specifici. In questo senso, come struttura regionale del Garante, abbiamo predisposto un censimento rivolto a tutti i Comuni del Lazio per conoscere le case famiglia presenti sul territorio e poter quindi monitorare con più attenzione le loro attività". Il Garante ha anche visitato un locale da ristrutturare, recentemente donato alla onlus, destinato alla creazione di un laboratorio in cui insegnare l'arte della panificazione e la produzione di prodotti da forno (denominato Progetto Betlemme) promettendo un suo interessamento nei confronti della Sindaca Raggi per poter reperire le risorse necessarie alla sua realizzazione. "Siamo felici che il Garante Marzetti abbia accolto il nostro invito a farci visita - ha dichiarato Don Vittorio Bernardi - e ci ha estremamente colpito la sensibilità con la quale ha approcciato ai nostri bambini e alle loro mamme. Siamo certi che questo dialogo istituzionale aperto oggi con il Garante dell'Infanzia della Regione Lazio possa portare in futuro una collaborazione sempre maggiore con l'unico obiettivo della cura degli ultimi".