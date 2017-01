Rocca Cencia, per il freddo saltano tubature: strade allagate e chiuse per rischio ghiaccio

Non solo temperature basse, freddo e strade ghiacciate. L'ondata di gelo di questi giorni sta mettendo a dura prova molte tubature Acea. Il freddo infatti provoca il gelo nei tubi che, raggiunta una certa temperatura, saltano. E' quanto accaduto in più punti ieri nella zona di Rocca Cencia dove i vigili del VI gruppo Torri hanno fronteggiati una vera e propria emergenza.

Tubature saltate risultano in via Urzulei e via Sellia. Vere e proprie fontane d'acqua che hanno allagato la sede stradale, trasformando l'asfalto in una lastra di ghiaccio e rendendola di fatto impercorribile. Per questo ieri è stata disposta la chiusura di numerose strade nella zona. Allertati i tecnici Acea per il ripristino delle tubature.