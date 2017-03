Anziani sfrattati da Collina della Pace, FdI all'attacco: "Dilettantismo dei 5 Stelle ricade sul territorio"

Tutti con gli anziani. La decisione del Movimento Cinque Stelle del territorio di buttare fuori dal centro di Collina della Pace gli anziani, continua a scatenare polemiche. Oggi intanto una delegazione di Fratelli d'Italia si è recata presso il centro "per esprimere la nostra vicinanza e solidarietà agli anziani e residenti del territorio"

Il gruppo di Fratelli d'Italia, composto da Fabrizio Ghera capogruppo in Campidoglio, Nicola Franco capogruppo nel Municipio VI e dai consiglieri municipali Massimo Fonti, vicepresidente dell’Aula consiliare, Pamela Strippoli e Antonio Villino ha ribadito il proprio sostegno agli anziani. Duro l'attacco all'attuale maggioranza: "Un provvedimento allucinante, con il presidente Romanella che ha lasciato intendere che gli anziani si trovano in quei locali per un provvedimento illegittimo in quanto mancano i pareri dei dirigenti comunali. Il dilettantismo dei 5 Stelle ricade sul territorio, ancora una volta a svantaggio dei cittadini".