Finocchio, l’asilo nido s’ha da fare: il comitato scrive a Raggi

Non si arrendono gli abitanti di Finocchio e dopo la bocciatura della mozione che chiedeva l’istituzione di un asilo nido in via Massa Silani da parte del Municipio VI scrivono direttamente a Virginia Raggi. Alcuni rappresentanti del comitato di quartiere Borghesiana nella mattina di venerdì hanno protocollato la richiesta in Campidoglio perché l’asilo nido (comunale o in convenzione) s’ha da fare. E non hanno nessuna intenzione di arrendersi Alessio Rotondo e Angelo Colagrossi che in rappresentaza dei cittadini sono determinati ad andare avanti.

L’immobile di via Massa Silani, è stato di recente messo in sicurezza e ristrutturato perché, inizialmente, avrebbe dovuto ospitare di nuovo il centro anziani “Pierini Emilio” che con la giunta Scipioni (la precedente amministrazione) era stato trasferito nei locali a Collina della Pace. Un’assegnazione che aveva suscitato più di una polemica fino ai ricorsi al Tar: una vicenda giudiziaria durata due anni e finita con la vittoria dei nonni di Finocchio che da Collina della Pace non avevano nessuna intenzione di andare via. Cosa fare dunqure dell’immobile rimesso a nuovo? Un centro di aggregazione giovanile è stata fin da subito la proposta della commissione patrimonio, ribadita anche nei giorni scorsi ai nostri taccuini.

Ma considerata l’emergenza Covid-19 ancora in corso e la scarsità degli spazi scolastici disponibili, il comitato di Borghesiana ha deciso di riproporre l’asilo nido in via Massa Silani e questa volta direttamente alla sindaca Raggi e all’assessora alla scuola Veronica Mammì: “La necessità di avere degli spazi in più per aule comunali è di fondamentale importanza ai tempi del covid-19. Quei locali ora devono essere destinati per questa finalità per salvaguardare la salute dei nostri bambini, c'è tempo per assegnarla in futuro ad un'eventuale associazione” ha detto Rotondo.