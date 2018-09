Boom di Avvistamenti a Collina della Pace, buona la prima per l'evento alle Torri

Oltre duecento persone hanno partecipato alla prima serata della rassegna cinematografica “Avvistamenti” presso il Parco Collina della Pace – Biblioteca Peppino Impastato di Finocchio. A partire dall’8 settembre, appunto, fino al 22 settembre ogni sera, presso l’arena di periferia, la proiezione di una nuova pellicola.

Avvistamenti prosegue fino al 22 settembre

L’iniziativa si inserisce nell’ambito di un protocollo d’intesa stipulato tra il Municipio Roma VI delle Torri e Biblioteche di Roma. L’assessore alla cultura, Alessandro Gisonda aveva commentato ai nostri taccuini: “La cultura può risolvere problemi”. All’evento anche il presidente del Municipio, Roberto Romanella.

Il murale realizzato dai ragazzi di E!State Liberi

Da alcuni giorni, nell’area del parco Collina della Pace è in corso anche una iniziativa promossa da Libera dal titolo “E!State Liberi” che ha visto la partecipazione di ragazzi provenienti da tutta la città impegnati in interventi di riqualificazione del quartiere. Non solo: nella giornata di sabato è stata anche completata la realizzazione di un murale.

