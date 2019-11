Scarico di rifiuti pericolosi nella carrozzeria abusiva

Una carrozzeria ed un autolavaggio entrambi abusivi. E' quanto hanno scoperto a Borghesiana i Carabinieri della Stazione di Roma Tor bella Monaca, i militari della Capitaneria di Porto di Fiumicino e agenti del VI Gruppo Tutela e Ambiente della Polizia Locale di Roma Capitale intervenuti nella periferia est della Capitale dove sono state scoperte le due attività illegali.

Nell’autolavaggio abusivo, i militari hanno rilevato la mancata tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi, che è costata al gestore 42enne la sanzione amministrativa di 4139 euro.

Nel secondo caso, sono stati denunciati a piede libero due uomini di 53 e 47 anni, quest’ultimo proprietario dell’area su cui sorge l’attività completamente abusiva, per la mancanza delle previste autorizzazioni all’emissione in atmosfera e lo scarico delle acque reflue industriali.

Al momento del controllo nel capannone erano presenti diversi veicoli in lavorazione e altri già pronti per essere consegnati ai rispettivi proprietari. I due sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria.