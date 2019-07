Colle del Sole: alberi "piegati" in via Meana Sardo ma la recinzione non basta

I danni del maltempo che nei mesi scorsi si è abbattuto sulla città, mettendo in ginocchio il centro come le periferie, sono ancora molto visibili soprattutto in alcune zone. Una di questa è senza dubbio Colle del Sole dove in via Meana Sardo, alberi “piegati” minano la sicurezza degli abitanti. Già perché la strada, pubblica, è stata chiusa con una rete da cantiere, ormai sei mesi fa, e nel frattempo anche la recinzione si è rovinata a tal punto da essere bypassata senza difficoltà, soprattutto da bambini.

Dal Municipio: “Segnaleremo il disagio”

“Ci attiveremo nei prossimi giorni presentando le opportune segnalazioni agli uffici competenti” hanno spiegato a Roma Today dalla commissione ambiente di viale Cambellotti. Intanto la preoccupazione dei cittadini resta poiché la rete che limitava l’accesso alla strada si è spezzata quindi non chiude più il transito alle automobili e neppure ai pedoni.

La preoccupazione dei cittadini: "La strada è percorsa anche dai bambini"

“Lo stato in cui versa la strada preoccupa molto – ha detto Emanuele Licopodio del Comitato popolare Roma Est – perché gli alberi sono piegati verso il centro della strada e altre giornate di maltempo peggiorerebbero la situazione – ha ricordato – Tuttavia questa zona paga lo scotto di essere nel bel mezzo del cantiere per l’asse Modulo-Borutta”.