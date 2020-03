Colle del Sole, torna la sicurezza in via Modolo: bonificata l’area dell’ex cantiere

Dopo dieci anni di abbandono è stato messa in sicurezza il cantiere tra via Modolo e via Esterzili, nel quartiere di Colle del Sole. Al centro di una procedura fallimentare, il cantiere era diventato negli anni anche ricettacolo di rifiuti e un rischio per la sicurezza perché all’interno dell’area era stata lasciata una gru da cantiere e alcuni container deteriorati.

Dieci anni dopo l'abbandono, chiuso il cantiere e bonificata l'area

Durante lo scorso anno, in via Modolo anche una commissione ambiente convocata per avviare le procedure amministrative necessarie alla bonifica e alla messa in sicurezza. “Dopo aver attivato la polizia locale sono partite le prime diffide e si è sollecitato il curatore fallimentare, incaricato dal tribunale, di attivarsi in merito – ha spiegato Katia Ziantoni, assessora all’ambiente del parlamentino di viale Cambellotti - Finalmente dopo circa 10 anni di abbandono e una procedura fallimentare in corso, si è scritta la parola fine”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ziantoni: "Adesso anche i cittadini devono fare la loro parte"

Nello specifico: “È stata rimossa la gru da cantiere, i container e tutta l’area, dove sorge lo scheletro della struttura, è stata bonificata – dall’assessorato l’appello ai cittadini - Ora ci auguriamo che anche i cittadini dimostrino maggiore impegno e attaccamento alla cosa pubblica e la smettano di abbandonare rifiuti all’angolo della strada per non rendere vano l’intervento delle istituzioni”.