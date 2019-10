Colle del Sole: è caccia ai 3 milioni di euro previsti per il Parco Agricolo Alimentare

Dovrebbe nascere tra Colle del Sole e Borghesiana il “Parco Agricolo Alimentare” ma il condizionale è d’obbligo perché per realizzare la proposta dei cittadini (assorbita poi dal Municipio) è necessario l’utilizzo di fondi: circa 3 milioni di euro, di cui però si sono perse le tracce.

Che cosa prevede il progetto

Dopo aver ricevuto la proposta dei cittadini sulla creazione del parco, il Municipio l’ha fatta propria rielaborandola nel rispetto delle destinazioni urbanistiche, dei vincoli, della viabilità e dei servizi che sorgerebbero su vasta area verde. Sull’area, in capo al Dipartimento PAU, doveva sorgere un parco pubblico a scomputo degli oneri concessori. A distanza di anni le case sono state realizzate con nuove cubature ma i servizi non sono mai nati e i 3 milioni di euro previsti per l’opera pubblica ad oggi non si sa che fine hanno fatto. Dopo lo studio di fattibilità redatto dagli uffici del Municipio è stata inviata, per due volte al Dipartimento PAU, la richiesta di nulla osta alla pubblicazione di una manifestazione di interesse per cercare soggetti terzi interessati a realizzare e gestire una serie di servizi tra cui il mercato contadino, gli orti didattici, il verde attrezzato, i percorsi sportivi, l’area cani su un’area di circa 26 ettari. “La richiesta è stata rigettata motivando che la convenzione è ancora aperta e che sull’area, da convenzione, sarebbe previsto un parco mai realizzato per assenza di copertura finanziaria” ha spiegato l’assessora all’ambiente Ziantoni.

Ziantoni: “Un fatto gravissimo, chiedere conto al PAU dei tre milioni di euro”

“Un fatto gravissimo che mette alla luce un “vizio” abbastanza evidente di come sono state gestite molte convenzioni soprattutto in periferia dove, a parte le case, i servizi sono pochi se non del tutto assenti – ha aggiunto Ziantoni - Nel caso specifico, Colle del Sole è del tutto priva di aree verdi anche se le case sono terminate da un pezzo è un quartiere residenziale con grandi potenzialità sulla carta resta un quartiere dormitorio tra servizi mancanti e cantieri senza fine”. Infine: “Chiederemo conto al PAU di che fine abbiamo fatto i 3 milioni di euro che dovevano finanziare le opere pubbliche e riformuleremo la domanda perché questo progetto sia realizzabile”. È stata convocata nella giornata di mercoledì una commissione congiunta ambiente urbanistica per fare il punto della situazione sulla proposta di progetto del “Parco Agricolo alimentare di Colle del Sole”.