Colle Prenestino omaggia Valerio Conti, maglia rosa del Giro d’Italia

Uno striscione con la scritta “Valerio Conti, il nostro campione” e in sottofondo l’intramontabile “We are the champions” dei Queen. Colle Prenestino ha accolto così la maglia rosa del Giro d’Italia: un quartiere in festa per salutare non solo un campione sportivo che qui è nato e cresciuto ma anche per rendere omaggio alla forza di volontà e per dimostrare che la perseveranza premia anche chi proviene da una periferia troppo spesso bistrattata.

"Il ciclismo ti insegna a perseguire gli obiettivi"

“Il ciclismo ti insegna che gli obiettivi vanno perseguiti nonostante le difficoltà” ha detto emozionato Valerio dal palco della manifestazione “Colleprenestate” giunta ormai alla sua nona edizione. Il ciclista 26enne ha anche raccontato un particolare aneddoto: “Giocavo a calcio prima di iniziare il ciclismo, era lo sport che mia madre avrebbe voluto facessi, ero molto bravo ma quando ho iniziato con la bici ho capito che questo sport mi avrebbe dato di più”. E così è stato.

A Valerio Conti una targa di riconoscimento dal suo quartiere

“Grazie per l’esempio che hai dato ai giovani” gli ha detto emozionato Giuseppe Lanzillotta, presidente del comitato Colle Prenestino che ha lavorato molto alla riuscita dell’evento e alla presenza di Valerio alla festa del quartiere. “La periferia è anche questo, ragazzi che si mettono in gioco, sudano e ottengono risultati straordinari – ha commentato Dario Nanni, coordinatore di Roma e provincia per Italia in Comune alle Torri – Alle istituzioni spetta incentivare queste passioni affinché diventino un esempio da seguire anche per gli altri giovani”. Valerio Conti sarà invitato anche in Municipio per un riconoscimento istituzionale.

La maglia rosa del Giro d’Italia è stato premiato con una targa dal comitato a nome di tutto il quartiere.