Colle Prenestino: tagliati i rami pericolanti all'incrocio delle "quattro strade"

Il tratto di strada compreso tra il civico 1141 di via Prenestina e l'incrocio delle quattro strade è tornato in sicurezza. Questa mattina, infatti, sono stati tagliati i rami pericolosi degli alberi. Il comitato di quartiere Colle Prenestino: "Siamo soddisfatti".

Sono state numerose fino ad oggi le richieste avanzate dal comitato di quartiere Colle Prenestino agli organi preposti. Il tratto di strada di via Prenestina che fa riferimento al quartiere è stato più volte oggetto di segnalazione. Tra le varie criticità, oltre la segnaletica orizzontale e la presenza del manto stradale dissestato, il comitato ha più volte segnalato anche la presenza pericolosa di rami che rappresenteva un disagio per automobilisti e pedoni.

Nella mattina di oggi, giovedì 29 dicembre, i rami sono stati tagliati. Ad esprimere soddisfazione è stato il comitato di quartiere: "Gli uomini del servizio giardini, scortati da una pattuglia di vigili - spiega Pasquale Gallinelli, presidente del comitato di quartiere, sono intervenuti per il taglio dei rami che abbiamo più segnalato". A questo aggiunge: "Il tratto interessato è quello del cosidetto "incrocio delle quattro strade" in direzione fuori Roma, all'altezza del civico 1141 di via Prenestina". Gallinelli conclude: "Siamo soddisfatti si tratta di un altro piccolo ma importante risultato".