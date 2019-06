Rocca Cencia: modifiche alla viabilità tra sensi unici e ripristino della segnaletica

La zona di Colle Regillo compresa nel quadrante tra Rocca Cencia, Borghesiana e Finocchio, potrebbe subire delle modifiche alla viabilità. Il condizionale è d’obbligo perché prima che questo avvenga sarà necessario uno studio di fattibilità. Intanto però l’indirizzo politico del governo municipale è chiaro: valutare la possibilità di chiudere alcuni varchi di accesso dalle traverse che portano su via di Rocca Cencia. Ma non solo.

Prima il sopralluogo della commissione poi lo studio di fattibilità

“Siamo stati contattati dal consorzio Colle Regillo, per capire come provvedere alla modifica della viabilità in questo quadrante” ha spiegato Mauro Cinti, vice presidente della commissione trasporti e mobilità del Municipio VI. Al sopralluogo, avvenuto nei giorni scorsi, hanno partecipato anche gli agenti della polizia locale e gli impiegati degli uffici tecnici di viale Cambellotti.

Ripristino della segnaletica e inversione dei sensi unici

Nell’immediato le indicazioni proposte dal Municipio riguardano in primis la sistemazione della segnaletica sia orizzontale che verticale: “Gli interventi avverranno sulle strade interne, attualmente in molti punti la segnaletica è insufficiente, mancante o deteriorata soprattutto per quello che riguarda l’indicazione dei sensi unici - ha concluso Cinti – In alcune traverse sarà opportuno vietare la sosta da un lato e probabilmente invertire i sensi unici alle strade”.