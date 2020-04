Coronavirus: l’associazione “Sos Angeli del soccorso” raccoglie alimenti per aiutare famiglie in difficoltà

L’associazione “Sos Angeli del soccorso” in prima linea per offrire supporto a chi vive condizioni di disagio economico nel periodo di emergenza per il contrasto da Covid-19. Attiva dal 2007 nell’ambito sanitario e assistenziale, l’associazione ha deciso di scendere in campo e mettersi al servizio dei più bisognosi, con una novità rispetto al lavoro ordinario.

“Lunedì abbiamo lanciato l’iniziativa per la raccolta di generi alimentari così da supportare le famiglie meno abbienti del nostro quartiere – ha spiegato al nostro giornale Ylenia Grossi, presidente di “Sos Angeli del soccorso” di Borghesiana – Grazie alla generosità di tanti cittadini già da mercoledì possiamo avviare la distribuzione e garantire i prodotti a quattro famiglie”. Per facilitare le donazioni, i volontari dell’associazione hanno posizionato presso i negozi del quartiere un cesto che può essere riempito con beni di prima necessità.

“Siamo perfettamente consapevoli di quanto sia importante rispettare le norme di sicurezza imposte dal governo pertanto se i cittadini vogliono donare viveri possono venire presso la nostra sede di via del Vermicino 158, citofonare e lasciare il pacco davanti la porta, noi ci occuperemo di recuperarlo” ha aggiunto Grossi.

Non solo, i volontari dell’associazione sono disponibili a raggiungere anche più donatori in un solo punto proprio per limitare le uscite. Per contattarli e conoscere ulteriori modalità necessarie alla donazione è possibile usare la pagina FB: “Sos Angeli del soccorso”.