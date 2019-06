Borghesiana: i cittadini sbarrano la strada e scrivono: “Discarica chiusa, ci scusiamo per il disagio”

La strada è stata chiusa da un grosso telo verde in plastica e su di esso è stato apposto uno striscione bianco con la scritta in colore azzurro “Discarica chiusa, ci scusiamo per il disagio”. Il gesto, che denota chiaramente uno stato massimo di esasperazione, non porta nessuna firma ma non è difficile pensare sia opera di abitanti del quartiere dell’area circostante (Borghesiana) costretti a fare i conti con l’incontrollata discarica a cielo aperto di via Puccinelli.

La Lega punta il dito "Nessun controllo dal Municipio"

“Nessuna pulizia, nessun controllo” contesta la Lega al Municipio, puntando il dito direttamente all’amministrazione pentastellata guidata da Roberto Romanella. In realtà l’area è di proprietà privata, come ha spiegato l’assessora all’ambiente di viale Cambellotti, Katia Ziantoni. “La scheda dei rifiuti per intervento extra tari è stata inviata al Dipartimento Tutela Ambiente, all’AMA e alla Polizia locale lo scorso febbraio, questa proprietà risulta privata, in carico al consorzio come gran parte della zona e, come da prassi in questi casi il Dipartimento Tutela Ambiente diffida i titolari e, se non intervengono agisce in danno”.

L'area di via Puccinelli è privata

Un processo di certo più lungo della “normale amministrazione” riguardo la pulizia di un’area pubblica. L’area di via Puccinelli non è l’unica are degradata diventata discarica presente sul territorio del Municipio VI all’interno di un contesto urbanistico privato. Ne sono esempi anche via Puglisi, via Aspertini, via Cerroncino e via Sant’Alessio in Aspromonte. “Le prime tre aree sono state bonificate e sono state messe in campo misure preventive come l’interdizione della zona o la videosorveglianza – ha concluso Ziantoni - Per le situazioni al limite come via Sant’Alessio, Via Puccinelli o anche Fosso San Giuliano il percorso va fatto insieme ai privati. Tuttavia, per via Sant’Alessio siamo quasi alla parola fine”. Dal municipio l’ennesimo sollecito alla polizia locale per l’invio dei dati del titolare.