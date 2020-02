Finocchio, il casale del parco è abbandonato al degrado tra rifiuti e bivacchi

Il casale, ormai diroccato, collocato all’interno del parco Collina della Pace a Finocchio, è ridotto in un cumulo di rifiuti. All’interno plastica, vetri, rifiuti ingombranti e giacigli di fortuna. Lega: “E’ necessaria una bonifica immediata dell’area soprattutto perché confinante con luoghi che i bambini frequentano quotidianamente”.

Il casale si trova all'interno del parco della Pace

Sequestrato da tempo al patrimonio di un ex boss della banda della Magliana così come le restanti strutture presenti all’interno del parco della Pace (la biblioteca dedicato a Peppino Impastato ne è un esempio), il casale è stato lasciato all’abbandono più totale e guardarlo oggi lascia solo una sensazione di desolazione e amarezza per quello che avrebbe potuto essere. La recinzione, divelta in più punti del perimetro, ha consentito l’accesso all’immobile diventato poi alloggio di fortuna.

Lega: "E' inaccettabile, bonificare subito l'area"

“E’ inaccettabile che nessuno intervenga per risanare le condizioni di questo immobile – hanno detto Maurizio Politi, capogruppo della Lega in Campidoglio e Pamela Strippoli, capogruppo in municipio – Non solo rappresenta una minaccia per la sicurezza dei bambini che giocano nelle vicine strutture perché contiene rifiuti, pietre e calcinacci ma anche un simbolo di abbandono”. La Lega ha presentato una richiesta al Dipartimento Patrimonio e al Dipartimento Ambiente per conoscere l’appartenenza dell’immobile e per chiedere una bonifica.