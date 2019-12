Finocchio, il Grinch del Natale ruba abeti e luminarie ai commercianti

Come nel romanzo fantastico di Dr. Seuss, anche a Finocchio, il Grinch ha deciso di “rubare” il Natale ai bambini ma non ha fatto i conti con i commercianti della borgata che da tempo ormai si battono perché le strade si riempiano di gioia e colori.

La "via dello shopping" animata e addobbata per il Natale

Come molti altri quartieri del Municipio e della città, i commercianti di Finocchio, e nello specifico di via Fontana Candida, hanno deciso di allestire la “via dello shopping” con luminarie, vetrofanie e abeti veri perché il Natale possa essere vissuto soprattutto dai bambini del quartiere. “Il nostro più grande desiderio è vedere bambini e ragazzi divertirsi tra le strade di Finocchio, portare allegria così che possa emergere sempre più la parte sana del quartiere – ha detto al nostro giornale Marco Gabrieli, proprietario di un’agenzia immobiliare - Per questo da alcune settimane, durante i week end in via Fontana Candida arrivano mascotte, peluche giganti, mangiafuoco e trampolieri”. Tutto a spese dei commercianti che, nella maggior parte dei casi, non traggono guadagni economici dall’iniziativa. Una novità che non poteva certo arrestarsi con l’arrivo del Natale: “Abbiamo deciso di acquistare luminarie e abeti per addobbarli a festa – ha aggiunto Gabrieli – Ma negli ultimi cinque giorni ci sono stati prima i furti degli addobbi e delle luminarie, poi degli abeti”. Tutto questo di notte ma sotto l’occhio vigile delle telecamere di videosorveglianza di cui sono provvisti i negozi. Tra i negozianti derubati c'è stato anche chi ha disegnato con una bomboletta spray l'albero sulla vetrina.

I commercianti: "Potranno rubare gli alberi ma non la nostra voglia di cambiare qualcosa"

Per ora non è stata sporta nessuna denuncia ma i commercianti non escludono di poterlo fare nei prossimi giorni. “Fare qualcosa in questa borgata abbandonata dalle istituzioni e fuori da ogni controllo è davvero difficile” ha aggiunto Tamara, un’altra commerciante della via. “Potranno rubare le cose materiali – ha concluso Gabrieli – Ma non potranno rubare la voglia di cambiare anche in piccolo questo quartiere”.

Gallery