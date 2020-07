Finocchio: l’asfalto sprofonda, strada transennata da settimane

L’asfalto ha ceduto e la strada è stata transennata. La via, però, è così stretta che le transenne ne implicano praticamente la chiusura. E poiché è a senso unico di circolazione, i residenti sono costretti a compiere lunghi percorsi prima di poter rincasare. Siamo in via Ribera, nel quartiere Finocchio, sulla strada che collega via di Fontana Candida con via della Fontana del Finocchio.

“Chi abita ai civici centrali della strada, deve ripercorrere l’intera via” hanno detto i residenti. Non solo: “La strada è interrotta dal 9 luglio, dobbiamo per forza aspettare che trascorrano mesi prima di tornare ad una condizione di normalità?” hanno detto ancora.

A commentare i disagi dei residenti di via Ribera è Luana Vallone (Lega): “Non è possibile che i cittadini debbano essere ostaggio di transenne messe a protezione di una buca- ha concluso – E’ assurdo che non vengano prese in considerazione le esigenze di chi vive il territorio”.