Giardinetti, terminati i lavori all’Istituto Sant’Antonio: laboratori messi in sicurezza

Non appena le scuole riprenderanno le loro consuete attività didattiche, anche gli studenti dell’Istituto Professionale Sant’Antonio di Giardinetti potranno tornare a studiare nei laboratori di via Casilina: i lavori di manutenzione straordinaria sono terminati, la struttura sarà poi oggetto di ristrutturazione per un importo di circa due milioni e mezzo di euro.

Non solo, l’offerta didattica potrà essere ampliata di nuovi percorsi formativi professionali nell’ambito della ristorazione e della tecnologia “Per approcciarsi sempre meglio al mondo del lavoro” ha spiegato al nostro giornale Silvia Foriglio, ex presidente della commissione scuola di viale Cambellotti, ora impegnata all’assessorato centrale dei servizi educativi, che ha seguito i lavori della commissione fin dal sopralluogo nel luglio del 2018.

“Il municipio si è fatto carico, pur non avendone competenza, di effettuare i lavori di messa in sicurezza necessari soprattutto dopo il forte vento nell’ottobre 2018 e il conseguente sopralluogo della commissione stabili pericolanti che ne ha decretato la chiusura” ha aggiunto. Per questa tipologia di lavori sono stati spesi 150mila euro necessari ad effettuare interventi anche nei laboratori di meccanica e termoidraulica. “La nuova progettualità, la cui gara è aperta prevede una riqualificazione completa della struttura” ha concluso Foriglio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.