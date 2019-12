Incendio a Borghesiana: fumo dalla finestra delle scale, soccorritori sul posto

Del fumo dalla finestra della tromba delle scale. Questo quanto ha fatto scattare l'allarme intorno alle 9:00 di venerdì mattina per un incendio in una palazzina della Borghesiana. La chiamata dal civico 1759 della via Casilina.

Sul posto sono quindi intervenute tre squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma con l'ausilio degli agenti delle volanti e del commissariato Casilino di polizia. Entrati nell'immobile della periferia est della Capitale i soccorritori hanno quindi estinto le fiamme sviluppatesi per cause ancora in corso di accertamento da un'abitazione al secondo piano dello stabile.

Domate le fiamme, nessuno è rimasto ferito né intossicato, così come non è stato necessario evacuare nessuno.