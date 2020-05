Incendio Finocchio, nella notte in fiamme due auto e una moto

Paura nella notte nella zona di Finocchio nel VI municipio. Un incendio ha distrutto due auto e uno scooter di grossa cilindrata. I fatti alle 3 di questa notte in via Licodia Eubea, con il rogo che ha coinvolto una Volkswagen, una Smart e uno Yamaha Majestic. I mezzi sono andati completamente distrutti. Sul posto i carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca e i vigili del fuoco. Domato l'incendio, i tre mezzi sono finiti sotto sequestro: da accertare le cause dell'incendio per il quale non è esclusa l'ipotesi dolosa.



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.