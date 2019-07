Incendio a Villa Verde: baracca distrutta dalle fiamme

Incendio fra Borghesiana e Villa Verde, nel VI Municipio delle Torri. La chiamata ai soccorritori poco dopo le 19:00 di giovedì 4 luglio da via del Torraccio, strada secondaria da cui si accede da via di Vermicino. A prendere fuoco una baracca per cause imprecisate. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco hanno poi domato il rogo. Distrutta la struttura. Sul posto gli agenti di polizia.

Incendi che nella giornata di giovedì 4 luglio non hanno risparmiato alcune vetture. La prima chiamata nella mattinata in via della Magliana dove ha preso fuoco un autoarticolato. Alta la colonna di fumo, con l'incendio poi domato dai pompieri.

Da ultimo un altro incendio, questa volta di un'auto, andata a fuoco mentre transitava sulla rampa d'immissione fra il Grande Raccordo Anulare e la Diramazione Roma Sud. Divampato nel tardo pomeriggio, inevitabili sono stati i disagi per gli automobilisti in transito sull'A90, dove è stato necessario fermare la viabiltà per consentire l'intervento di pompieri e polizia.