Nasce la linea 052: la circolare che avvicina Borghesiana e Finocchio alla metro C

Saranno l’assessore alla città in Movimento Linda Meleo e il presidente della commissione mobilità di Roma Capitale, Enrico Stefàno, a tagliare il nastro della nuova linea bus. Un nuovo percorso per avvicinare alcune delle strade dei quartieri Finocchio e Borghesiana alle stazioni della metro C.

La nua linea entrerà in vigore nella mattina di lunedì 20 marzo e aumenterà l'interscambio con la linea C della metropolitana. Le vetture collegheranno le stazioni Pantano, Graniti e Finocchio con via Sellia, via Condofuri e via Cessaniti, ossia con zone dove per la prima volta arriverà il servizio di trasporto pubblico.

IL PERCORSO DELLA NUOVA LINEA - La 052 partirà dalla stazione di Pantano e percorrerà via Casilina, via di Rocca Cencia, via Sellia, via Cessaniti e via Condofuri. Poi tornerà su via di Rocca Cencia per arrivare di nuovo alla stazione Pantano. La linea sarà attiva tutti i giorni dalle 5,30 (dalle 6,30 nei festivi) alle 22 con frequenze ogni 35 minuti.

L'appuntamento con la presentazione della linea è fissato per la mattina di lunedì 20 marzo alle ore 9,30, presso la stazione Pantano della metro C.