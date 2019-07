Officine meccaniche abusive alla Borghesiana, erano prive di licenza

Officine meccaniche abusive alla Borghesiana. A scoprirle nell'ambito di un apposito controllo gli agenti della polizia di Stato. In particolare sono stati effettuati 3 controlli amministrativi ad altrettante attività di autodemolizione risultate prive di licenza.

Identificati alcuni cittadini extracomunitari intenti a svolgere abusivamente e senza alcuna autorizzazione l’attività di autoriparatori.

Nello specifico sono state controllate 31 persone, 6 cittadini extracomunitari sono stati accompagnati presso il locale Gabinetto di Polizia Scientifica e all'Ufficio Immigrazione per gli accertamenti del caso e per verificare la loro regolarità sul territorio nazionale.

Tra questi 3 sono stati indagati in stato di libertà per i reati di invasione di terreni e/o edifici e violazione del 152/2006 c. l Lett. B, in ordine alla normativa dello smaltimento dei rifiuti speciali.

Complessivamente sono stati operati 9 sequestri su altrettante autovetture, di cui 8 di carattere amministrativo ed uno di natura penale.

Sempre durante i controlli, gli agenti del Commissariato Casilino hanno arrestato un 26enne romano, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrando 36 grammi di cocaina, di cui 20 grammi in un unico pezzo, nonché 18 grammi suddivisi in 35 singole confezioni, pronte per lo smercio, oltre ad un bilancino e a materiale da confezionamento.