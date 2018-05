Papa Francesco fa tappa a Finocchio: sorpresa per gli studenti della scuola Elisa Scala

Gioia, commozione ma soprattutto tanta sorpresa per i giovani studenti della scuola Elisa Scala di Finocchio che venerdì hanno visto arrivare un ospite speciale alla loro festa: Papa Francesco. Dopo Tor Bella Monaca, Villaggio Falcone e Tor Vergata, il Pontefice ha fatto di nuovo ritorno nel Municipio Roma VI e questa volta in una scuola dedicata alla piccola Elisa, morta nell’ottobre del 2015 a soli 11 anni per una leucemia fulminante.

"L'arrivo di Papa Francesco tra la commozione di grandi e piccoli"

“Quando abbiamo visto arrivare papa Francesco la reazione è stata di incredulità e di grande emozione, i ragazzi e i genitori presenti non riuscivano a credere ai loro occhi” ha commentato a Vatican News Claudia Gentili, dirigente scolastico a margine dell’iniziativa. Per Papa Francesco la sua scuola deve essere un “luogo di incontro, crescita e formazione” e tra le mura dell’istituto scolastico ha dispensato sorrisi e carezze circondato da sguardi meravigliati e ricchi di gioia. Prima di andare via Papa Francesco ha incontrato i genitori di Elisa Scala che in ricordo della piccola hanno avviato nel 2015 una biblioteca che oggi conta 20.000 volumi. (QUI TUTTA LA STORIA DELLA BIBLIOTECA).

"Questo territorio va risanato"

E la visita di papa Francesco in una scuola situata a poca distanza dagli impianti Ama tanto combattuti dai residenti e dedicata ad una bambina di 11 anni morta di leucemia non poteva non riaccendere i riflettori sull'importanza della bonifica. “Spesso in questi posti, nella terra dei fuochi di Roma ci si dimentica delle cose importanti, ci si dimentica che c’è il record di morti per cancro, che questo territorio va risanato e non inquinato ancora di più con la discarica di Corcolle e quella di Rocca Cencia” ha commentato Andrea De Carolis, membro del comitato di Castelverde che da tempo si batte per salvaguardare la salute dei cittadini.