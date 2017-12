Borghesiana, avanti con la riqualificazione: caserma dei carabinieri al posto del centro anziani

Al posto del centro anziani verrà realizzata una caserma dei carabinieri. E poi ancora strade, fogne e parchi pubblici. Il Programma di riqualificazione Priu Borghesiana proseguirà con una modifica. La Giunta capitolina ha approvato una delibera con cui viene prorogata di un anno la durata della convenzione urbanistica ad esso relativa. Non solo. Stipulata a dicembre 2004, tra Roma Capitale e il consorzio edilizio Conedit, successivamete era subentrata la Società Di.Ma.Costruzioni attualmente in stato di fallimento, fa sapere l'assessorato all'Urbanistica. Non solo. Il provvedimento accoglie anche la richiesta avanzata dal Municipio VI di stralciare dal programma il centro anziani per farci una stazione dei carabinieri con relativi alloggi.

"Con il provvedimento" si legge nella nota "l’amministrazione, prendendo atto del fallimento del consorzio, definisce la proroga della convenzione per un tempo non superiore a 12 mesi necessario all’espletamento della procedura competitiva di alienazione e alla predisposizione di tutti gli atti propedeutici alla sottoscrizione di una nuova convenzione con il soggetto aggiudicatario così da garantire tutti gli interventi pubblici da realizzare".

Tra gli interventi previsti dal Programma di riqualificazione ci sono le opere di urbanizzazione primaria per circa 5 milioni di euro che riguardano viabilità, fognatura, rete idrica e verde pubblico e le opere di urbanizzazione secondarie per circa 3,6 milioni di euro che riguardano verde pubblico, parco pubblico, Caserma dei Carabinieri.

"Il Municipio Roma VI delle Torri" spiega il presidente del VI Municipio Roberto Romanella "nell’ambito della propria attività di rilancio delle periferie, volta ad aumentare le condizioni di sicurezza ed eliminare le situazioni di degrado, ha individuato la possibilità di realizzare una Stazione dei Carabinieri a Castelverde all’interno del Programma di Riqualificazione Urbana ‘Borghesiana’. A tal fine, con propria memoria di Giunta, ha espresso parere favorevole in ordine alla realizzazione di uno stralcio funzionale all’interno del Comparto ‘Z2’ del citato Programma da destinare a Stazione dei Carabinieri e relativi alloggi, richiedendo alla Giunta Capitolina di prorogare la durata della Convenzione tra il Comune di Roma e la Conedit in modo da poter disporre del tempo necessario allo studio dell’iter tecnico-amministrativo che condurrà al raggiungimento di un importante risultato per il Municipio VI”.

“L’interesse dell’Amministrazione è garantire al territorio la riqualificazione prevista a tutela delle effettive necessità dei cittadini. Proprio per questo" sottolinea l’assessore all’Urbanistica Luca Montuori "è stata accolta la proposta avanzata dal Municipio VI che prevede di modificare la destinazione d’uso dell’opera pubblica da ‘Centro anziani’ a ‘Caserma dei Carabinieri’ e integrare quindi concretamente il programma di riqualificazione con i bisogni effettivi’".