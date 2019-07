Baby gang entra nel minimarket, picchia titolare e lo rapina del denaro

Sono entrati in quattro all’interno di un minimarket, in via Gagliano del Capo, zona Villa Verde-Borghesiana, hanno picchiato il titolare e si sono impossessati della cassa con il denaro all’interno. Quindi sono fuggiti via a bordo di uno scooter. E' accaduto poco prima delle 20:00 di giovedì 11 luglio.

Sulle loro tracce gli agenti del commissariato Prenestino e quelli delle Volanti. Vano il tentativo dei rapinatori di dileguarsi abbandonando scooter e registratore e portando con se solo i soldi. I quattro, un ragazzo di 19 anni e gli altri tre, tutti minorenni, sono stati bloccati e tratti in arresto dalla Polizia per rapina aggravata.