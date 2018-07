Rifiuti: a Fontana Candida consegnato il nuovo kit per la raccolta hi-tech

Il nuovo sistema di raccolta differenziata tecnologica è arrivata in un altro “quartierino” del Municipio Roma VI delle Torri, dopo Due Leoni e Tor Bella Monaca Vecchia, a Fontana Candida dove risiedono circa 10.500 persone. Gli addetti hanno già effettuato i primi due prelievi “porta a porta” dei rifiuti nell’area.

Il nuovo calendario per la raccolta porta a porta

Come previsto dal nuovo piano, da adesso in poi, saranno 3 i giorni (martedì, giovedì e domenica) nei quali i cittadini dovranno esporre contemporaneamente due tipologie di rifiuto: sempre la frazione organica e, a seconda del giorno, anche la frazione “secca” prevista da calendario (carta; plastica/metallo; rifiuto residuo indifferenziato).

I colori dei contenitori

Cambiano i colori dei contenitori, che sono stati adeguati alla norma UNI 11686 del 2017: materiali non riciclabili coperchio grigio; scarti alimentari e organici coperchio marrone; plastica coperchio giallo; carta coperchio blu. L’esposizione dei bidoncini/mastelli a cura degli utenti è prevista nella fascia oraria serale (19 – 21). Per bottiglie e vasetti di vetro, si continueranno ad utilizzare le campane verdi stradali.

Eco-informatori presenti sul territorio per agevolare gli utenti

Eco-informatori, tecnici e agenti accertatori, nella fase di avvio della nuova raccolta saranno presenti sul territorio, con l'obiettivo non solo di fornire informazione ma anche di verificare i conferimenti apponendo un bollino rosso di “avvertimento” con pollice verso sui contenitori in caso di errori nella separazione dei materiali.

Come ritirare il nuovo kit per la raccolta differenziata dei rifiuti

Si ricorda che la raccolta differenziata, effettuata secondo le modalità indicate dall’azienda e dall’Amministrazione, è un obbligo prescritto dal vigente Regolamento sulla Gestione dei Rifiuti Urbani e dalla Determina Dirigenziale n 535 dell’11 maggio 2018. Gli utenti che non avessero ancora il kit di raccolta devono quindi provvedere a mettersi in regola fissando un nuovo appuntamento al numero 0686973196 oppure recandosi per ritirarlo – dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 - negli uffici start-up presso le sedi di via M. Rutilio n. 14/16 e via B. Torti n. 13 c. In questo caso è necessario essere muniti di un documento di identità o, in alternativa, di delega scritta dell’intestatario Ta.Ri. Saranno inoltre allestiti gazebo nei punti di maggiore aggregazione sul territorio. Oltre al materiale informativo incluso nei kit (calendari di raccolta, brochure, ecc.) ricevuti a domicilio, i cittadini possono trovare e scaricare tutte le informazioni accedendo al sito amaroma.it.