Un tappeto di rifiuti blocca via Camigliatello Silano: benvenuti a Rocca Cencia

Sacchetti di spazzatura ma anche materassi e rifiuti ingombranti. Si presenta così via Camigliatello Silano nel quartiere Rocca Cencia dove la presenza notevole di spazzatura rende difficile il passaggio delle auto come quello dei pedoni.

La denuncia del comitato già nell'ottobre dello scorso anno

“Abbiamo denunciato il degrado di questa strada già durante il mese di ottobre dello scorso anno – ha commentato Emanuele Licopodio, presidente del comitato popolare Roma Est – ma nonostante le nostre richieste avanzate agli uffici di riferimento del Municipio Roma VI delle Torri qui non è cambiato niente”.

"Così il Municipio perde la guerra contro gli zozzoni"

Via Camigliatello Silano è una strada di collegamento tra via Terranova da Sibari e via di Rocca Cencia: “La strada è abitata – ha continuato Licopodio – come si può lasciare che i cittadini vivano in queste condizioni di degrado? Che fine ha fatto la “guerra agli zozzoni” annunciata dall’assessora Ziantoni? Ecco – ha concluso – credo che davanti a queste scene sia fugato ogni dubbio, la guerra la sta perdendo”. Il riferimento del comitato all'iniziativa avviata ad ottobre 2017 dell'assessorato all'ambiente per combattere l'abbandono selvaggio di rifiuti.