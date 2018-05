Il degrado di via del Casale Finocchio arriva in Campidoglio

Rifiuti abbandonati, erba incolta: benvenuti in via del Casale Finocchio dove cumuli di immondizia vengono incendiati lasciando l'area in una condizione di degrado ancora maggiore. "A seguito delle continue segnalazioni da parte dei cittadini del Municipio VI, in via del Casale del Finocchio ho predisposto un'interrogazione urgente alla Sindaca per conoscere i provvedimenti che intende adottare rispetto la situazione di forte degrado che persiste da tempo in quel luogo" ha commentato Giulio Pelonzi, capogruppo PD in Campidoglio.

Cumuli di rifiuti incendiati

"In particolare i cittadini lamentano che i rifiuti abbandonati sul ciglio delle strade o su giardini incolti e con erba alta, costituiscono delle vere e proprie discariche da cui si generano incendi con il conseguente rischio emanazioni tossiche nocive per la salute - ha proseguito - È indispensabile intervenire al più presto per ripristinare condizioni di sicurezza e decoro degli spazi verdi e delle strade. Si tratta di una situazione che va avanti da mesi, i cittadini hanno fatto centinaia di segnalazioni allo 06.06.06 e si sono anche rivolti all'assessore all'ambiente municipale per denunciare l'alto rischio alla sicurezza rappresentato dalle discariche abusive disseminate lungo le strade. Il sollecito purtroppo è stato ignorato".

"Una situazione attuale di immobilismo"

Il PD capitolino punta il dito contro l'amministrazione Raggi e i mancati interventi svolti fino ad ora: "L'amministrazione a 5 stelle municipale si limita a scaricare la responsabilità sulle precedenti amministrazioni anche se a due anni di distanza è pressoché incomprensibile addebitare l'attuale situazione di immobilismo, degrado e abbandono a coloro che hanno guidato il municipio negli anni precedenti" ha concluso Pelonzi.