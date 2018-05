A Rocca Cencia è emergenza: “Siamo sommersi dai rifiuti, abbiamo i vermi sui balconi”

“Gli odori che sprigionano i cumuli di rifiuti sono nauseabondi, non manca nulla: topi ma anche vermi che arrivano fino ai nostri balconi”. Un grido disperato quello che arriva da Rocca Cencia: in via Barrali i rifiuti non vengono raccolti da settimane e i residenti non sanno più cosa fare per chiedere il rispetto dei propri diritti e la possibilità di aprire i balconi: “Viviamo imprigionati dentro casa, perché pensare di aprire le finestre o i balconi è assurdo, troppi insetti” ha spiegato Emanuela Endrizzi che in questa strada ci abita e che ha commentato: “Mi vergogno ad invitare amici a casa, da settimane non raccolgono la spazzatura”.

A Rocca Cencia anche la protesta dei rifiuti nei giorni scorsi

Era lo scorso giovedì (3 maggio) quando alcuni residenti di via Urzulei a Rocca Cencia, hanno messo in scena una protesta: posizionando i rifiuti al centro della strada. Anche in quella occasione la spazzatura non veniva raccolta da settimane e la protesta è servita: immediato l’intervento di Ama che con un braccio meccanico ha rimosso la spazzatura. (IL VIDEO)

“Siamo a due passi dall’inceneritore”

Oltre il danno la beffa per i residenti di Rocca Cencia: “La strada è situata a pochi metri dall’inceneritore – ha commentato ancora Endrizzi – è una vergogna, per fortuna molti di noi hanno i gatti in giardino altrimenti saremmo letteralmente invasi dai topi”. Ha concluso: “Chiediamo un intervento immediato”. E mentre i gruppi politici si contendono meriti e demeriti (qui il botta e risposta tra PD e Movimento Cinque Stelle) rispetto alla decisione degli uffici della Regione Lazio di bocciare la costruzione dell’ecodistretto degli ultimi giorni, i residenti di Rocca Cencia continuano a vivere così: chiusi dentro casa e con un slalom tra rifiuti, topi e vermi.

