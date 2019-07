Sequestrata la maxi discarica di via Sant'Alessio in Aspromonte. Municipio nominato custode

Una discarica abusiva oramai 'storica'. Un vero e proprio spauracchio per gli abitanti della zona compresa fra Rocca Cencia e la Borghesiana che nel corso degli anni avevano chiesto più e più volte un forte intervento da parte delle istituzioni. Siamo in via Sant'Alessio in Aspromonte, nel VI Municipio delle Torri. Proprio qui la mattina di lunedì 15 luglio, al termine di alcuni accertamenti, i Carabinieri della Stazione di Tor bella Monaca unitamente ai Carabinieri del Gruppo Forestale di Roma N.I.P.A.F. hanno effettuato un sequestro preventivo di un terreno di circa 1500 metri quadri.

Già data alle fiamme più volte, con i residenti arrivati addirittura a sbarrare la strada con i rifiuti per far sentire le loro ragioni, sui lati della via i militari hanno trovato un ingente accumulo di rifiuti speciali tra imballaggi, residui di demolizione e costruzioni, amianto, frigoriferi e schermi video nonché numerose parti di automobili e mobilio vario.

Al termine delle operazioni di delimitazione dell’intera area di proprietà comunale è stato nominato il VI Municipio quale custode Giudiziario. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dai Carabinieri che stanno effettuando ulteriori accertamenti.