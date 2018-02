VIDEO | Torre Jacova, discarica a cielo aperto tra i vigneti

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

La segnalazione di un lettore a RomaToday. Ecco come è ridotta via del Casale Ciminelli

Torre Jacova, estrema periferia di Roma, dove l'agro romano lotta per non essere fagocitato dall'urbanizzazione selvaggia. Terra di confine, dove i comuni di Roma e Monte Compatri si dividono le competenze. Una zona dove, purtroppo, si concentrano troppo spesso gli sversamenti selvaggi e dove si formano discariche a cielo aperto, con tanto di incendi per smaltire i rifiuti, di varia provenienza.

E' il video di un lettore, girato a RomaToday, a riaccendere i riflettori sull'argomento. Ci troviamo in via del Casale Ciminelli. Qui venerdì sono state girate queste immagini. Ci troviamo nel territorio del comune di Roma. Tra vigneti e uliveti la strada è stata trasformata da ignoti in una discarica a cielo aperto.