Due Colli, dagli scavi per la rete elettrica emergono reperti: il cantiere è fermo da un anno

Da un anno, in via Borore, un cantiere mai chiuso limita la viabilità e soprattutto crea disagio ai residenti che davanti casa devono fare i conti con una presenza ingombrante. Dario Nanni, consigliere municipale: “E’ questa la capacità dell’amministrazione a cinque stelle di trovare le soluzioni in tempi stretti?”

Un anno, in via Borore in zona Due Colli (estrema periferia est del municipio sesto) durante un intervento urbanistico necessario ad interrare la linea elettrica, sono emersi reperti archeologici che hanno di fatto bloccato il prosieguo del cantiere con la conseguenza di avere due interruzioni sulla strada, sia all’altezza del civico 107 che 110. “Non comprendiamo l’utilità di uno stop così lungo – ha detto al nostro giornale Mauro Baldi, presidente del consorzio – Oltretutto la strada, con queste interruzioni è per buona parte ostruita e delimita il passaggio”.

Dario Nanni, consigliere municipale, presenterà un’interrogazione municipale nei prossimi giorni: “E’ trascorso un anno da quando il cantiere è stato aperto e non si ha alcuna novità sulla soluzione ipotizzata, solo in una città come Roma possono accadere queste cose – ha detto – Non è possibile che chi vive in periferia e paga già lo scotto di numerose problematiche debba fare i conti anche con questo”.