Castelverde: una nuova antenna in via Bolognano. Il comitato annuncia battaglia

Da qualche giorno sul sito del Comune di Roma Capitale è comparsa la comunicazione per l'installazione di una nuova stazione radio base. Il punto per la collocazione della nuova antenna è stato individuato in via Bolognano, nel quartiere Castelverde. Il comitato però ha annunciato battaglia e ha anticipato: "Aspettiamo di essere convocati dalla commissione ambiente del Municipio".

La pubblicazione della comunicazione sul portale del Comune di Roma Capitale risale al 23 dicembre: la Vodafone, azienda di telefonia mobile, ha chiesto di installare una stazione radio base proprio qui a Castelverde, in via Bolognano 11. Dal momento della pubblicazione dell'avviso, i residenti o le parti interessate, hanno un tempo pari a 90 giorni per esprimere la propria contrarietà al progetto, in caso questo non dovesse avvenire, l'installazione dell'antenna avverrebbe per silenzio assenso.

A Castelverde però i residenti hanno già avviato degli incontri per decidere cosa fare. E' Daniela Ferdinandi della commissione ambiente del comitato di quartiere Castelverde a spiegare: "Ci siamo riuniti per capire modalità e tempistiche di intervento, aspettiamo però di essere convocati alla commissione ambiente del Municipio". Rispetto all'installazione dell'antenna Ferdinandi tuona: "Il nostro sarà un "no" forte e deciso - e sulle motivazioni aggiunge - intanto vorremmo vedere il progetto dell'antenna per capire se si tratta di una collocazione nuova o da aggiungere a quella già esistente nello stesso sito, proprio in via Bolognano 11".

E' forte la contrarietà all'antenna da parte del comitato: "Nei pressi dell'area individuata - puntualizza Ferdinandi - c'è una chiesa, c'è anche la residenza Castelverde che ad oggi rappresenta un luogo di aggregazione e quindi è molto frequentato". Ma non basta, il motivo principale per cui l'opposizione sarà chiara e netta: "Qui sono stati registrati due casi di leucemia".