Via delle Cerquete di nuovo bidoniera: carcasse di auto nel boschetto

“Una discarica a cielo aperto di materiali di ogni tipo e di ogni genere”. E’ questo il grido d’allarme che giunge dal piano di zona Castelverde B4, nel territorio del Municipio Roma VI delle Torri. Sono i cittadini e i residenti di via Madre Teresa Napoli a denunciare lo stato di degrado.

Carcasse di auto nel “boschetto”

Si trovano disseminate all’interno del boschetto a ridosso di via delle Cerquete le “auto sventrate”. Si tratta di vere e proprie carcasse di automobili di vario tipo, depredate e poi lasciate abbandonate nel terreno. Ma c’è di più: “Si trovano proprio nei pressi delle rotatorie inserite all’interno dell’elenco pubblicato dal Municipio perché adottabili” come ha spiegato Giusy Rotunno presidente del comitato cittadino Cerquete 2003. Non è la prima volta che questa zona diventa “ripostiglio” di materiale vario: di recente, infatti, la polizia locale del VI gruppo Torri ha trovato una discarica di materiali inerti che ha provveduto poi a sequestrare.

La segnalazione al numero unico per le emergenze

“Ho provato senza successo a sporgere formale denuncia presso la stazione dei carabinieri ma – ha concluso Giusy Rotunno – si tratta di carcasse di auto, quindi rifiuti speciali, e così ho segnalato la presenza di questo materiale al numero unico per le emergenze”.

