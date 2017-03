Villaggio Prenestino: cercasi comparse per il nuovo film di Luca Miniero

Sono aperti i casting per il nuovo film di Luca Miniero. Il regista di "Benvenuti al sud" e del più recente "Non c'è più religione" cerca figure per la sua ultima produzione cinematografica. La ricerca del nuovo film prodotto da Indiana Production è rivolta a uomoni e donne di età compresa tra i 18/70 anni e bambini tra i 7/13 anni.

Ecco le richieste: Bambini e bambine originari di Cina, Bangladesh, Pakistan, Filippine, Africa. Uomini e donne di origine Americana, Inglese, Africana, Rumena, Moldava, Asiatica. Uomini corpulenti dai 28/50 anni. Ragazzi con tatuaggi e piercing e/o rasati tra i 20-30 anni. Fachiro specializzato in levitazione. Donne appariscenti (bionde, occhi azzurri). Uomini e donne anziani. Uomini e donne con caratteri particolari

Il Casting si terrà lunedì 27 Marzo 2017 dalle 10:00 alle 19:00 presso MVM GROUP in via Fosso dell'Osa n°376- Villaggio Prenestino, Roma est. Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di fotocopie di carta d'identità , codice Fiscale, codice Iban e permesso di soggiorno per gli stranieri. Per info : letdocstreet@gmail.com