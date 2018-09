Il ponte dell'Osa chiude di nuovo per "dieci giorni circa", poi il senso alternato

A cinque mesi dal parziale crollo del ponte dell'Osa sono stati avviati i lavori di rifacimento: a partire dal prossimo 24 settembre e per "circa" dieci giorni la struttura sarà interdetta al traffico in entrambi i sensi di marcia. Già in passato l'interdizione al traffico sul ponte dell'Osa ha causato non pochi disagi ai residenti dei quartieri che vivono a ridosso della costruzione nella periferia Est della Capitale. A testimonianza del disagio anche proteste, flash mob e manifestazioni di indignazione, in attesa che dagli uffici municipali e comunali ci fosse l'attesa "fumata bianca" rispetto al parterre di ipotesi messe sul tavolo: ponte Bailey, rifacimento della struttura, riparazioni.

"Circa dieci giorni di chiusura, poi il senso unico alternato"

"I lavori sono in fase avanzata sia per quanto riguarda la sistemazione dell'alveo del fosso sia per il ripristino del ponte" – hanno spiegato dal Municipio Roma VI delle Torri spiegando come sia impossibile evitarne la chiusura. Incerti anche i tempi di riapertura: "La chiusura sarà a partire dal 24 settembre e durerà circa 10 giorni salvo complicazioni e/o imprevisti e a meno di auspicati anticipi dei lavori". Da viale Cambellotti hanno aggiunto: "Successivamente si ripristinerà per un breve periodo il senso alternato di transito fino al completamento di tutte le procedure di collaudo e autorizzatorie per la piena transitabilità del ponte".