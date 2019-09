Corcolle: nuovo capolinea a piazza Mondavio, l’area sarà riqualificata

Quando il decoro si fonda con la funzionalità: è questo lo scopo della riqualificazione di piazza Mondavio a Corcolle, nella estrema periferia est del Sesto Municipio dove entro dicembre nell’area stazionerà un terzo capolinea dei mezzi pubblici. Non solo, all’interno della risoluzione preparata dalla commissione ambiente e mobilità di viale Cambellotti, che sarà approvata al prossimo consiglio utile, è prevista anche la riqualificazione della segnaletica orizzontale e quella verticale.

La linea 107 cambia capolinea, da Pantano passa a Corcolle

Attualmente, in piazza Mondavio sono due le linee che si fermano a capolinea: 508 e 042. A partire dal prossimo mese di dicembre, a queste si aggiungerà una terza linea: la 107 che porterà gli abitanti del quartiere direttamente a una delle stazioni della metropolitana C. La nuova linea, infatti, non farà più capolinea a Pantano ma a piazza Mondavio.

La presentazione dei nuovi bus a Corcolle

Nei giorni scorsi, la sindaca di Roma Virginia Raggi, ha presentato i nuovi bus anche a Corcolle (tra le varie tappe della città). “Siamo venuti qui a presentare questi nuovi autobus perché andranno a servizio del quartiere sulla linea 508, ma anche sulla nuova 107 che entro dicembre entrerà in funzione collegando Corcolle alla metro C” aveva detto in piazza senza non poche polemiche tra i cittadini. GUARDA IL VIDEO