Coronavirus al piano di zona Castelverde B4, il danno e la beffa: “Usiamo acqua di pozzo per lavarci”

“In un momento come questo, in cui l’organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia, noi siamo costretti, invece, a lavarci con acqua di pozzo”. A parlare è Giusy Rotunno, presidente del comitato “Cerquete 2003” che ai nostri taccuini denuncia ancora una volta le condizioni in cui vivono i residenti del piano di zona Castelverde B4 ma con una differenza: la rabbia, se possibile, è ancora più forte.

L'acqua arriva dal pozzo, non lontano da un terreno sequestrato per sversamento rifiuti

Le famiglie che vivono nel piano di zona, hanno a disposizione un pozzo con acqua non potabile che rifornisce le abitazioni: un pozzo costruito in fase di cantiere e non distante da un terreno posto sotto sequestro nei mesi scorsi perché oggetto di sversamento illecito di rifiuti. “Per contrastare il contagio da Covid-19, il governo ha chiesto ai cittadini di non uscire, di lavarsi le mani continuamente – ha spiegato Rotunno – Ecco per noi questo non è possibile: dobbiamo uscire per comprare l’acqua, necessariamente”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Chiediamo un allaccio immediato alla conduttura comunale”

Anni di battaglia non hanno tolto a Giusy e agli altri residenti la tenacia di lottare ancora. È per questo che il comitato ha chiesto, in questi giorni, un allaccio immediato alla conduttura idrica comunale, anche ad uso cantiere che si impegnano a pagare nei modi più consoni. “Ho scritto ai consiglieri comunali, agli assessorati competenti, alla sindaca ma non mi aspetto niente, non mi aspetto che nessuno di loro intervenga, già perché l’esperienza insegna, ho scritto perché nessuno possa dire un giorno di non sapere cosa sta avvenendo a Castelverde B4” ha concluso Rotunno.