Corcolle: eletto il nuovo comitato di quartiere

Si chiama Stefano Cesare, ha 47 anni ed è un ingegnere informatico. E' lui il nuovo presidente del comitato di quartiere di Corcolle che mette al centro del programma l'interazione con tutti i soggetti presenti sul territorio, dalle associazioni alle istituzioni. E' stato eletto durante le votazioni che si sono svolte nella giornata di domenica 30 aprile presso i locali parrocchiali del quartiere. I residenti, in una rosa di 29 candidati hanno scelto lui per essere rappresentati. Il comitato conta in tutto 15 membri.

"Abbiamo già due date importanti fissate in calendario - ha spiegato Cesare - il primo incontro si svolgerà il 15 maggio per fissare le priorità, il secondo il 19 maggio quando si svolgerà un'assemblea pubblica". Non ci sono ancora punti precisi all'interno del programma perché il nuovo comitato vuole stilarlo insieme ai cittadini e alle associazioni. "In questa prima fase - ha puntualizzato il neo eletto - ascolteremo tutte le parti sociali presenti sul territorio così da intavolare con loro un discorso di più ampio respiro".

E tra le novità del nuovo comitato anche le quota rosa: "Abbiamo definito i primi ruoli, quali quello di vice presidente, segretario e tesoriere, due di queste figure sono donne". E come elemento innovativo ancora: "Manterremo toni bassi, non ci piace strillare, il nostro compito sarà individuare i giusti interlocutori e avere rapporti precisi con ognuno di essi".