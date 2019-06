Fosso San Giuliano, il criterio del “territorio” lascia fuori i bambini dalle graduatorie delle scuole

Il consiglio di istituto delibera i criteri per la formazione delle graduatorie scolastiche dell’anno successivo e tra questi uno su tutti è determinante per favorire l’esclusione di altri bambini: il criterio di territorialità. Siamo a Fosso Giuliano, un lembo di terra compreso tra i più estesi quartieri di Corcolle e Castelverde nel sesto municipio: qui non ci sono istituti scolastici e fino al 2016 i bambini potevano essere iscritti a Corcolle o Castelverde, per l’appunto.

I criteri di ammissione, necessari per la stesura delle liste d'attesa

Nel 2016 i criteri cambiano e il “territorio” diventa l’unico perno intorno cui ruota ogni possibile discussione relativa all’iscrizione: “Anche se a Fosso San Giuliano ci fosse un bambino disabile non potrebbe essere iscritto perché non ha il criterio di territorialità” ha raccontato ai nostri taccuini mamma Tatiana che insieme ad altre mamme è stata in commissione scuola nella mattina di lunedì.

Bambini di quattro anni esclusi dalle graduatorie

“Abbiamo chiesto in Municipio che i criteri di selezione vengano rivisti – ha continuato a spiegare al nostro giornale – altrimenti noi non potremmo mai competere ad armi pari e nelle graduatorie andremo sempre in fondo senza nessuna chance di iscrivere qui i nostri figli”. Tatania, come altri genitori, è costretta a percorrere 16 chilometri all’andata e 16 al ritorno tutti i giorni per accompagnare la bambina di quattro anni in una scuola di un altro quartiere.

“Aspettiamo che vengano convocate le due presidi dal Municipio e che questo “razzismo” nei confronti dei nostri figli finisca una volta per tutte”. Le mamme di circa cinque bambini hanno scritto anche al ministro dell’istruzione per trovare una soluzione.