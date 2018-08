Rifiuti non raccolti da settimane, esplode la rabbia: spazzatura in fiamme a Corcolle

Non si arresta l'ondata di protesta contro la mancata raccolta dei rifiuti nei quartieri del Municipio Roma VI delle Torri. Dopo gli incendi ai cumuli di spazzatura dei giorni scorsi nei quartieri di Torre Angela e Tor Bella Monaca, nella mattina di mercoledì è andata a fuoco una vera e propria discarica a cielo aperto a Corcolle, all'incrocio tra le vie Monte Roberto e Sant'Elpidio a mare. Sul posto i vigili del fuoco.

"Rifiuti non raccolti da quattro settimane"

E' tanta l'esasperazione dei residenti per la mancata raccolta dei rifiuti tra le strade del quartiere Corcolle. "Il ritiro? Una tragedia immane", così hanno apostrofato i residenti quanto sta accadendo ormai da giorni. "Da quattro settimane non viene raccolta la spazzatura, siamo esasperati" hanno continuato. Ma la strade di Corcolle non sono le uniche del Municipio ad essere lerce: immagini come questa provengono da gran parte del territorio a tal punto che in alcuni quartieri come Torre Angela e Villaggio Prenestino, i comitati hanno avviato la class-action contro Ama. Intanto: "L'assessora all'ambiente Katia Ziantoni, farebbe bene a dimettersi di fronte a tutto questo" hanno concluso.