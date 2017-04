"Leggi via con me", la libreria Infinite Parentesi per contrastare la povertà educativa

“Leggi via con me”. E’ questo il titolo dell’iniziativa promossa dalla libreria Infinite Parentesi di Castelverde del Municipio Roma VI delle Torri che per il secondo anno consecutivo aderisce all’evento promosso da Save the Children “Illuminiamo il futuro”. La campagna con risonanza sull’intero territorio nazionale ha la durata di una settimana circa e si propone l’obiettivo di contrastare la povertà. L’evento si svolgerà alle ore 17.00 presso il punto luce di Ponte di Nona, in via Albert Schwitzer 22,

A spiegare come e perché è nata questa iniziativa è stata Elisa Sufflico, proprietaria della libreria Infinite Parentesi che qui, nel quartiere ma anche fuori, si è distinta nel tempo per la particolare attenzione dedicata alle tematiche sociali e per la vicinanza ai bambini che spesso mette in primo piano, come in questa occasione.

“Leggi via con me ha voluto riprendere anche la nota canzone “Vieni via con me” di Paolo Conte che lancia un messaggio chiaro e puntuale e perché la lettura rappresenta per certi versi un’evasione e simboleggia il trasporto”. Sufflico ha spiegato anche: “Una nostra operatrice leggerà delle letture a tema ai bambini intervenuti e lo farà in maniera anche interattiva coinvolgendo i presenti proprio per contrastare la povertà educativa”. Ha aggiunto: “L’evento è gratuito e auspichiamo tanta partecipazione”.

Gallery