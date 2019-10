Konsumer apre una nuova sede Castelverde

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Un passo in avanti per stare affianco ai cittadini. Con questa finalità Konsumer apre una nuova sede nella periferia ad est di Roma, zona Castelverde, a via Massa San Giuliana, 337. «Ogni mercoledì, dalle 9 alle 19 saremo a disposizione di tutti i cittadini per offrire assistenza su bollette, utenze, problemi di sovraindebitamento e tutte le materie consumeristiche, oltre all’assistenza fiscale già fornita dal CAF che ci ospita – spiega Paolo Lucaccini, responsabile della sede Konsumer Castelverde-. A disposizione, su appuntamento, ci sarà anche un avvocato in grado di fornire consulenza e assistenza». L’iniziativa rientra nella politica di ampliamento, soprattutto nelle zone periferiche, che Konsumer ha già avviato da diversi anni, laddove la presenza di servizi al cittadino è storicamente carente, per fornire ai residenti un punto di riferimento dove poter segnalare problematiche locali di vario genere e prestare la propria assistenza in caso di difficoltà. «In tal modo – conclude Fabrizio Premuti, presidente Konsumer Italia – riteniamo di poter accogliere un numero sempre crescente di adesioni alle nostre iniziative, puntando proprio sulla partecipazione nelle zone urbane ad alta intensità abitativa. Vi aspettiamo domani 2 ottobre presso la nostra nuova sede, vicino al mercato di Castelverde, dove i nostri volontari offriranno, con materiali informativi, una panoramica dei servizi offerti, invitandoli a tesserarsi alla nostra associazione». Ricordiamo a tutti i cittadini che Konsumer è già presente in zona Finocchio, presso il CAF di Paola Noto in via Casilina 1890/O/bis angolo Via Casale del Finocchio (lunedì, martedì e venerdì su appuntamento); a colle Prenestino, presso il Centro anziani Aristide Staroccia in via Avella, 31 , il giovedì dalle 17 alle 19. Vi aspettiamo!