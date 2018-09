Il Ponte Osa chiude per lavori, Nanni: "L'assessora Gatta chiarisca sulla riapertura"

"L'assessora Gatta chiarisca se il ponte riaprirà a senso unico alternato oppure rimarrà sempre a senso unico". Una richiesta chiara e puntuale quella del consigliere Dario Nanni, gruppo Misto, in riferimento ai "lavori in corso" sul Ponte dell'Osa e alla conseguente chiusura. Nei giorni scorsi la delegata ai lavori pubblici del Campidoglio, infatti, aveva espresso entusiasmo per l'inizio dei lavori presso la struttura crollata parzialmente durante lo scorso mese di aprile. Mesi difficili per gli abitanti dei quartieri a ridosso del fiume e dei commercianti che durante il periodo di chiusura del ponte hanno riscontrato una calo drastico delle entrate.

Come annunciato, nella mattina di lunedì 24 settembre il ponte è stato chiuso per favorire il proseguimento dei lavori: "Da cittadino prima ancora che da amministratore locale non posso che essere felice che finalmente siano partiti i lavori per il Ponte di Osa, visti gli ingenti disagi che tale vicenda ha creato agli abitanti di questo quadrante - ha aggiunto Nanni - L'assessore Gatta però nel suo comunicato non ha chiarito un aspetto fondamentale, ossia se dopo aver atteso tutti questi mesi e dopo le due settimane di chiusura totale per lavori, questo ponte riaprirà a doppio senso di marcia oppure rimarrà, come è oggi, a senso unico alternato".

Infine ha concluso: "Mi auguro che sia solo una dimenticanza e che quindi il ponte riaprirà regolarmente al doppio senso di marcia, riconsegnando ai cittadini il diritto di circolare liberamente. Se così non fosse rappresenterebbe il classico danno dopo la beffa, per i cittadini del versante est, ostaggio da mesi nei propri territori per colpa di questa assurda vicenda".