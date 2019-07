Castelverde: al via i lavori di ripristino stradale in via Massa di San Giuliano, deviazioni e chiusure

Lavori in corso a Castelverde, nella periferia est della città. Gli interventi al manto stradale a seguito di lavori per il ripristino di pubblici servizi, saranno realizzati in via Massa di San Giuliano, arteria importante e snodo principale del quartiere, nel tratto compreso tra via Pietracatella e via Scerni. L’inizio dei lavori è previsto per la mattina di lunedì 8 luglio e proseguiranno fino a sabato 20 luglio. In questo lasso temporale è prevista la chiusura a tratti della via, pertanto saranno deviati i mezzi pubblici. Le linee bus che subiranno modifiche sono: 314 – 042 – 055.

Il percorso dei mezzi pubblici durante i giorni interessati dai lavori

Linea 042 in direzione Mondavio segue il normale percorso di linea fino a via di Lunghezza altezza via Fosso dell'Osa, via Fosso dell'Osa, poi via Polense, via Massa di San Giuliano, via Ortona dè Marsi, effettua inversione di marcia via Ortona dè Marsi, via Massa di San Giuliano, via Polense normale percorso di linea. La stessa linea in direzione Cerquete: normale percorso di linea fino a via Ortona dè Marsi altezza via Massa di San Giuliano, poi via Massa di San Giuliano, via Polense, via Fosso dell'Osa, via Lunghezza.

Linea 055 in direzione Pantano: normale percorso dì linea fino a via di Lunghezza altezza via Fosso dell'Osa, via Fosso dell'Osa, via Polense, via Massa di San Giuliano, via Ortona dè Marsi, effettua inversione (come 042), via Ortona dè Marsi, via Massa di San Giuliano, via Polense, via di Rocca Cencia e normale percorso di linea. In direzione D'Ascanio: normale percorso di linea fino a via Massa di San Giuliano altezza via Ortona dè Marsi, via Ortona de’ Marsi effettua inversione (come 042) via Ortona de’ Marsi, via Massa di San Giuliano, via Polense, via Fosso dell'Osa, via Lunghezza e normale percorso di linea.

Linea 314 in direzione Rotello segue il normale percorso di linea fino a via Massa di San Giuliano altezza via Ortona dé Marsi, DX via Ortona dé Marsi, effettua inversione (come 042) attesta il Capolinea temporaneo presso l'impianto No. 77738 (denominato Ortona dè Marsi/Montenerodomo). Direzione Preneste: dal Capolinea temporaneo di via Ortona dé Marsi, via Ortona dè Marsi, via Massa di San Giuliano e normale percorso di linea.

Dal Municipio: “Ci scusiamo per il disagio ma sono interventi necessari che saranno duraturi nel tempo”.