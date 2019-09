Castelverde, una gigantografia di Marco per ricordare l'amico scomparso nel secondo memoriale

Indosseranno i tacchetti e calpesteranno ancora l’erbetta del campo di via Raoul Follerau con un solo unico grande obiettivo: ricordare Marco, l’amico di sempre scomparso troppo presto due anni fa. “Vogliamo ricordarlo ogni anno” ci raccontavano lo scorso settembre i compagni di vita di Marco e hanno tenuto fede alla loro promessa. Domenica pomeriggio, a partire dalle ore 16.00 sul campetto di Ponte di Nona quattro squadre si sfideranno nel secondo memorial “Marco Biagetti”.

Una gigantografia di Marco per ricordare l'amico scomparso

Una gigantografia che ritrae il viso sorridente di Marco sarà affissa a bordo campo mentre “Quelli del martedì”, “Quelli del giovedì”, “Quelli del Biagio” e “Quelli del muretto” tenteranno di portare a casa la vittoria. Marco era nato nel 1981, lavorava presso un negozio di ceramiche, viveva a Castelverde e aveva una moglie e due bambine. In soli tre mesi un sarcoma ai polmoni lo ha strappato a tutto questo ma non all’affetto della sua famiglia e dei suoi amici. Nel quartiere Marco era conosciuto come “Il Biagio” anche grazie all'attività commerciale (il bar Biagetti) dello zio Giampaolo scomparso pochi giorni prima di lui, aveva una grande passione per il gioco calcio e per la Roma.

Gli amici: "Continueremo sempre a tenere viva la sua memoria"

“Continueremo sempre a tenere viva la memoria di Marco – hanno raccontato i suoi amici al nostro giornale – Per vent’anni abbiamo giocato insieme, quasi tutte le sere e continueremo a farlo con il suo ricordo nel cuore. Ciao Marco”.