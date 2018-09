"Bomber per sempre", gli amici di Castelverde ricordano Marco a un anno dalla scomparsa

Era il luglio dello scorso anno quando Giampaolo, titolare di uno dei bar storici del quartiere Castelverde, è scomparso a causa di una terribile malattia contro la quale aveva combattuto per anni. La sua morte aveva lasciato sgomenta un’intera cittadinanza perché sono state tante le generazioni cresciute all’interno del suo locale. Nessuno però avrebbe mai immaginato che il dolore continuasse ad abbattersi sulla famiglia Biagetti fino al settembre dello stesso anno quando a pochi mesi dalla morte di zio Giampaolo è scomparso anche Marco, di appena 36 anni. È a lui che gli amici del quartiere hanno voluto dedicare un memoriale “per ricordare il suo buon cuore, la sua generosità” hanno spiegato.

Padre di due bambine e tifoso della Roma

Marco era nato nel 1981, lavorava presso un negozio di ceramiche, aveva una moglie e due bambine. In soli tre mesi un sarcoma ai polmoni lo ha strappato a tutto questo ma non all’affetto della sua famiglia e dei suoi amici. Nel quartiere Marco era conosciuto come “Il Biagio”, aveva una grande passione per il gioco calcio e per la Roma e quale modo migliore per ricordarlo se non un quadrangolare?

"Vogliamo ricordarlo ogni anno"

Nella ricorrenza della sua morte, l’8 settembre, gli amici del quartiere hanno organizzato un memoriale dal titolo “Bomber per sempre”. Le squadre in sfida sul campo di via Roul Chiodelli sono quattro: Quelli del martedì, Quelli del giovedì, Quelli del Biagio e Zonzolandia. L’appuntamento è fissato per le ore 16.00 e alle 17.00 inizierà il torneo. Nello stesso pomeriggio, alle ore 15.00 presso la chiesa del cimitero di San Vittorino si celebrerà una messa per Marco. “La nostra idea – hanno spiegato gli amici – è quella di ricordarlo ogni anno”.

